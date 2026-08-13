لجنة اللاجئين ترفض استبعاد "أونروا" من إعادة إعمار غزة

رفضت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة استبعاد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاجتماعات والآليات المتعلقة بالإغاثة والتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة إشراك الوكالة رسمياً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لجميع مراحل التعافي وإعادة الإعمار.

وشددت اللجنة، في بيان، الخميس، على أن إعادة إعمار مخيمات اللاجئين ومساكنهم وبنيتهم التحتية والخدمات المقدمة لهم يجب أن تشكل جزءاً أساسياً من أي خطة لإعمار القطاع، بما يضمن وصول المساعدات والخدمات إلى اللاجئين والنازحين والمتضررين، ويحول دون حدوث أي ازدواجية أو فراغ في العمل الإنساني.

وأكدت رفضها استخدام أي ترتيبات جديدة بشأن غزة لتهميش دور الأونروا أو الانتقاص من تفويضها الأممي، مشددةً على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم لا يمكن أن تكون خاضعة لأي ترتيبات مؤقتة مرتبطة بإدارة القطاع أو إعادة إعماره.

ودعت اللجنة القيادة الفلسطينية والدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى حماية دور الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لها، مؤكدةً أهمية استمرار عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

كما شددت على ضرورة أن يكون للاجئين الفلسطينيين ومؤسساتهم التمثيلية حضور حقيقي وفاعل في عملية صنع القرارات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، ولا سيما الملفات المرتبطة بالإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.