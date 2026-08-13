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الأمم المتحدة تكشف انتهاكات الاحتلال بحق عائدي غزة

13 اغسطس 2026 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تزايد التقارير الواردة من فلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة، والتي تتحدث عن تعرضهم للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب إنه تلقى تقارير واسعة النطاق تفيد بمصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، دون توفر أي آلية واضحة تمكّن أصحابها من استعادتها.

وأوضح أن 54 شخصاً من أصل 92 فلسطينياً عائداً، في يوم واحد خلال يوليو/تموز الماضي، أفادوا بأن بعض ممتلكاتهم الشخصية أو جميعها صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هذه الإفادات تتطابق مع مخاوف سبق توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، إذ تحدث فلسطينيون عائدون عن تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة، إلى جانب مصادرة أو سرقة محتويات أمتعتهم.

وأكد المكتب أن استمرار هذه التقارير يثير مخاوف جدية بشأن معاملة الفلسطينيين أثناء عمليات العبور، داعياً إلى ضمان احترام حقوقهم وكرامتهم وحماية ممتلكاتهم الشخصية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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