بينهم كارلوس.. ثلاثة من أساطير ريال مدريد يجتمعون في مشروع كروي واحد في الإمارات

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي فرسان هسبانيا الإماراتي انضمام أسطورتي ريال مدريد السابقين روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو كشريكين مساهمين، إلى جانب مؤسس النادي ميشيل سالغادو، ليجتمع الثلاثي مجددًا ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر.

ويستهدف المشروع بناء منظومة كروية طويلة الأمد في دبي، تركز على تطوير المواهب واكتشاف اللاعبين، إلى جانب توفير مسارات احترافية للاعبين والمدربين وتعزيز فرص وصولهم إلى الأندية الأوروبية.

وتأسس نادي فرسان هسبانيا عام 2020، قبل أن يتحول من أكاديمية إلى نادٍ ينافس في المسابقات الإماراتية، مع العمل على بناء مشروع متكامل لتطوير كرة القدم والمواهب.

ويملك النادي كذلك شراكات دولية، من بينها تعاون مع نادي سيلتا فيغو الإسباني، ضمن خطته لتوسيع شبكة علاقاته الكروية.

المصدر / فلسطين أون لاين