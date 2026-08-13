أطباء بلا حدود: قيود الاحتلال على زيوت المحركات وقطع الغيار تهدد حياة الفلسطينيين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقييد دخول زيوت المحركات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه القيود تزيد مخاطر الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة لدى آلاف الفلسطينيين.

وقالت المنظمة إن هذه الإمدادات الحيوية ضرورية لضمان استمرار تشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومضخات المياه وشاحنات نقل المياه، محذرة من أن نقصها يهدد بتعطيل خدمات أساسية يعتمد عليها السكان بشكل مباشر.

وأضافت أن تقييد دخول هذه المواد يأتي في سياق ما وصفته بـ"التدمير الممنهج للظروف الضرورية للحياة" في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض قدرة المرافق الصحية والخدمات الأساسية على مواصلة عملها.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تفرض سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على إدخال العديد من السلع والمواد، بينها زيوت المحركات الصناعية وقطع الغيار، الأمر الذي انعكس على قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي والمخابز والمواصلات والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى تأمين الكهرباء وإنارة المنازل.

يشار إلى أن الشح الحاد في زيوت المحركات وعدم توفرها في الأسواق أدى إلى ارتفاع سعر اللتر إلى نحو 800 شيكل (245 دولارًا) حاليًا، وفق المعطيات الواردة.

كما تعاني الأسواق من نقص حاد في قطع الغيار، ما دفع أصحاب المشاريع والورش إلى اللجوء لشراء آلات ومعدات متعطلة وتفكيكها للحصول على قطع يمكن استخدامها في إصلاح معداتهم، في محاولة للحفاظ على استمرار أعمالهم في ظل القيود المفروضة على إدخال المستلزمات الأساسية.

وحذّرت أطباء بلا حدود من أن استمرار هذه القيود يهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع، ويزيد صعوبة الحفاظ على الخدمات الصحية وخدمات المياه والاستجابة للحالات الطارئة.

المصدر / فلسطين أون لاين