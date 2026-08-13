حماس تعزّي بوفاة والدة الشهيد محمود أبو هنود

تقدّم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، د. خليل الحية، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى عائلة أبو هنود، بوفاة الحاجة فاطمة فوزي الشولي "أم أحمد"، والدة الشهيد محمود أبو هنود، التي وافتها المنية أمس الأربعاء في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، عن عمر قضته صابرة ومجاهدة.

واستذكر الحية، في برقية التعزية، سيرة الشهيد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام، محمود أبو هنود، مشيدًا بما وصفه بسيرته النضالية ودوره في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أبو هنود كان مثالًا للمجاهد والقائد المثابر، وأن الإبعاد والأسر لم يحولا دون مواصلته حمل راية المقاومة والمشاركة في الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وفي ختام التعزية، سأل الحية الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين