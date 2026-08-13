شهيدان بينهما مدير شرطة غزة بخروقات الاحتلال

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، اغتيال مدير شرطة محافظة غزة، العقيد جمال محمود أبو كميل، البالغ من العمر 43 عامًا، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.





وفي جنوب القطاع، استشهد المواطن حذيفة كوارع وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية غربي مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق البلدة.

وفي مدينة غزة، تعرض حي الزيتون جنوب شرقي المدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، فيما استمر القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع.

أما جنوبًا، فأطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة شرق خان يونس، فيما تقدمت دبابة إسرائيلية في شارع الطينة جنوب المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين في منطقتي الإقليمي وبئر 19 في مواصي خان يونس.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت أمس استشهاد المواطن مهند سعدة وإصابة آخرين، جراء استهداف إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في وقت استمرت فيه أعمال القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من غزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار ما تصفه الجهات الفلسطينية بخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 يوليو/تموز 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين