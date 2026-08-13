إيران ردا على ترامب: مضيق هرمز مغلق ولن يعاد فتحه إلا بشروطنا

نفت إيران صحة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقا.

وقالت هيئة إدارة المضيق، وهي الهيئة الإيرانية الجديدة المسؤولة عن هرمز، في منشور على منصة "إكس"، إن التصريحات المتكررة ومنشورات المسؤولين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصار لم تغير الوضع على أرض الواقع.

وأضافت: “لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولن يعاد فتحه حتى يتم قبول شروط إيران”.

وصرح ترامب مرارا وتكرارا بأن الولايات المتحدة لها “سيطرة كاملة” على هذا الممر المائي.

وقال للصحافيين مساء الثلاثاء: “نحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. نحن من نسيطر عليه؛ لا أحد غيرنا، نحن فقط”.

المصدر / وكالات