رغم وقف إطلاق النار.. قصف ونسف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار في مختلف أنحاء قطاع غزة، في استمرار لخروقاتها لاتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة في القاهرة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية..

ففي شمال القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا، بالتزامن مع عملية نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق البلدة.

وفي مدينة غزة، تعرض حي الزيتون جنوب شرقي المدينة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وسط القطاع، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشمالية من مخيم البريج.

أما جنوب القطاع، فأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرق مدينة خان يونس، فيما تقدمت دبابة إسرائيلية في شارع الطينة جنوب المدينة.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين في منطقتي الإقليمي وبئر 19 في مواصي خان يونس.

وأمس، أعلن مصادر طبية هم استشهاد المواطن مهند سعدة، وإصابة آخرون، جراء استهداف إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وترتكب قوات الاحتلال الخروقات في قطاع غزة، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/ يوليو 2026، حول التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين