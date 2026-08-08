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مظاهرة في ستوكهولم تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان

08 اغسطس 2026 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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مظاهرة في ستوكهولم تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجات ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

تجمع المحتجون في ساحة أودنبلان بدعوة من منظمات المجتمع المدني، معربين عن رفضهم للهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "يُقتل المدنيون في غزة"، و"يتم قصف المدارس والمستشفيات"، و"أوقفوا الهجمات على لبنان"، و"ضعوا حدا لنقص الغذاء"، و"لا نريد الحرب"، كما رددوا هتافات مناهضة لـ"إسرائيل".

وقالت الناشطة كارين وايلد، إنهم سيواصلون احتجاجاتهم بكل حزم من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأضافت: "سبب وجودي هنا هو أن أكون صوتاً لمن لا صوت لهم. إن تجمعنا هنا منذ أكثر من عامين ونصف العام يُظهر أننا أشخاص يعرفون ما يفعلونه ويتمتعون بإصرار شديد".

وانتقدت وايلد أيضا موقف الحكومة السويدية تجاه التطورات، قائلة: "أريد أن أسمع من الحكومة السويدية ما السبل التي ستتخذها لإيصال صوتها بشكل أكبر. نريد منهم أن يستمعوا إلينا، وأن يفهموا ما يحدث بالفعل، وأن يفتحوا أعينهم وقلوبهم حتى يتوقف ذلك. نحن نريد للناس أن يعيشوا".

المصدر / ستوكهولم/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #قطاع غزة #لبنان #الإبادة الجماعية

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