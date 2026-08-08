الصحة بغزة: شهيدان و6 إصابات خلال الساعات الـ48 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول شهيدين متأثرين بإصاباتهما و6 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغت 1,257 شهيدًا و4,131 إصابة، إضافة إلى 806 حالات انتشال.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 73,384 شهيدًا و174,242 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين