عرض تركي للمصري محمد صلاح خارج المستطيل الأخضر !

متابعة/ فلسطين أون لاين:

لم يكد النجم المصري محمد صلاح يبدأ رحلته الجديدة مع نادي طرابزون سبور، حتى تلقى عرضًا مختلفًا تمامًا، لكن هذه المرة بعيدًا عن كرة القدم.

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن إحدى شركات الطاقة المتجددة عرضت على صلاح أن يكون سفيرًا لحملة توعوية تهدف إلى مواجهة آثار الاحتباس الحراري والتغير المناخي، مستفيدة من شعبيته الكبيرة داخل تركيا وخارجها.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بأهمية استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة، في ظل تصاعد المخاوف العالمية من تداعيات التغير المناخي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من صلاح أو من ممثليه بشأن قبول العرض أو رفضه، إلا أن الخطوة تعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها النجم المصري، والتي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصل إلى المبادرات المجتمعية والبيئية.

كما وفاجأ رئيس بلدية أراكلي التركية النجم المصري صلاح بعرض غير متوقع بمنحه قطعة أرض سكنية في ولاية طرابزون، وذلك بهدف تأمين مستقبل عائلته من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري، في لفتة ترحيبية استثنائية بمناسبة انضمامه إلى ناديه الجديد.

وجاء هذا العرض الطريف خلال زيارة قام بها اللاعب لحي مرزوبا لتصوير مقطع فيديو ترويجي لطرابزون سبور. ووثق مقطع فيديو متداول عبر المنصات المحلية حوارا دار بين رئيس البلدية وصلاح، حيث أوضح أن التغيرات المناخية ستجعل العيش في مصر خلال فصل الصيف أمرا بالغ الصعوبة مستقبلا.

المصدر / فلسطين أون لاين