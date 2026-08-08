زياش يعود إلى تدريبات الوداد وفي يده اسم "فلسطين"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

عاد النجم المغربي حكيم زياش إلى تدريبات فريق الوداد الرياضي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، في ظهور حظي باهتمام واسع من جماهير النادي ووسائل الإعلام.

ولم تقتصر الأنظار على عودة زياش إلى أجواء التدريبات، بل لفت الانتباه ارتداؤه سوارًا يحمل اسم "فلسطين" خلال الحصة التدريبية، في رسالة تضامن جديدة مع الشعب الفلسطيني، وهي لفتة لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعرف زياش بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ سبق أن عبّر في أكثر من مناسبة عن تضامنه مع الفلسطينيين، سواء عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مواقف رمزية خلال مسيرته الكروية.

وتداولت جماهير الوداد وعدد من المتابعين صور اللاعب وهو يرتدي السوار، معتبرين أن هذه اللفتة تعكس استمرار مواقفه الإنسانية إلى جانب تركيزه على الاستعداد للموسم الجديد مع الفريق المغربي.

المصدر / فلسطين أون لاين