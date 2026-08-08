شهيد و10 إصابات برصاص الاحتلال وسط خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار بغزة

استشهد مواطن، اليوم السبت، وأصيب 10 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت مصادر صحفية بوصول الشهيد مهند جمال غياض الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال المتركزة شرق مدينة دير البلح.

وذكرت المصادر وصول 9 إصابات لمواطنين برصاص جيش الاحتلال المتمركز شرق خان يونس الذي يطلق النار بين الحين والآخر صوب خيام النازحين ومخيمات الإيواء.

وأشارت المصادر إلى إصابة طفل بنيران رافعة للاحتلال في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

و أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في محيط منطقة التعليم شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء شارع الحطبية بالبلدة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف من مواقع تمركزها في محيط مستشفى الدرة شرقي حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في مناطق شرق القطاع.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شرق شارع صلاح الدين، في محيط جسر وادي غزة، فيما شهد محيط قوز أبو جريبان، شرقي منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح، إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية.

كما أشعلت قوات الاحتلال النيران شرق أرض السمنة، مقابل شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف اطلاق النار والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، فإن إجمالي حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1255 شهيدًا، و4125 إصابة.

وارتفعت الإحصائية التراكمية لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 73 ألفًا و382 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و236 مصابًا بجروح متفاوتة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: