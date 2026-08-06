الاحتلال يرتكب أكثر من 4000 خرق لاتفاق وقف النار بغزة خلال 300 يوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4091 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 300 يوم، ما أدى إلى استشهاد 1254 فلسطينياً وإصابة 4121 آخرين.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن انتهاكات الاحتلال ترافقت مع استمرار عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب فرض قيود مشددة على حركة سفر المواطنين من القطاع وإليه.

وبحسب التقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين جرى اعتقالهم خلال فترة الاتفاق 159 معتقلاً، نتيجة الانتهاكات المتواصلة للاحتلال.

وفي ملف المساعدات الإنسانية، أشار التقرير إلى دخول 63,094 شاحنة فقط إلى قطاع غزة من أصل 180 ألف شاحنة كان يفترض دخولها منذ بدء الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%.

أما فيما يتعلق بحركة السفر عبر معبر رفح البري، فقد سمح الاحتلال بسفر 10,703 مسافرين فقط من أصل 27,400 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر، بنسبة التزام بلغت 39%، وفق البيان.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بـ"سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف الشعب الفلسطيني"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال للالتزام ببنود الاتفاق ووقف خروقاته المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين