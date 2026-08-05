فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران: اتفاق مع عُمان على مسار عبور "هرمز"

"الحارس" تحذر.. روابط احتيالية لبرنامج الأغذية العالمي والمساعدات النقدية

بالأسماء.. الإفراج عن 24 أسيرًا من غزة

حماس: متمسكون بخارطة الطريق وندعو لضغوط دولية لإلزام الاحتلال

الأردن: القدس أرض محتلة ولا شرعية للإجراءات الاحتلال فيها

محلل سياسي: فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية بميشيغان ضربة لنفوذ المال السياسي

شهيد وعشرات الجرحى بغارات على لبنان

مؤيد لفلسطين يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي

البرلمان العربي يدين جرائم الاحتلال ويدعو إلى تحرك دولي عاجل

حماس تنعى المفكر عبد الله الخبّاص

إيران: اتفاق مع عُمان على مسار عبور "هرمز"

05 اغسطس 2026 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...
التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن الجانبين استكملا بحث مختلف الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية المرتبطة بالمحادثات.

وقالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك بين طهران ومسقط دخل مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، معربة عن أملها في إنجازه ما لم تعرقله أطراف ثالثة.

وأضافت أن باكستان وقطر تواصلان جهودهما الرامية إلى خفض التوتر، مشيرة إلى أن إيران تجري اتصالات مستمرة وتبادلًا للآراء مع البلدين في هذا الإطار.

وفي السياق ذاته، نفت الخارجية الإيرانية وجود أي خطط لزيارة رئيس البرلمان أو وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان أو قطر خلال نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #سلطنة عمان #عمان #مضيق هرمز #هرمز #مسار عبور هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة