إيران: اتفاق مع عُمان على مسار عبور "هرمز"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن الجانبين استكملا بحث مختلف الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية المرتبطة بالمحادثات.

وقالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك بين طهران ومسقط دخل مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، معربة عن أملها في إنجازه ما لم تعرقله أطراف ثالثة.

وأضافت أن باكستان وقطر تواصلان جهودهما الرامية إلى خفض التوتر، مشيرة إلى أن إيران تجري اتصالات مستمرة وتبادلًا للآراء مع البلدين في هذا الإطار.

وفي السياق ذاته، نفت الخارجية الإيرانية وجود أي خطط لزيارة رئيس البرلمان أو وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان أو قطر خلال نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين