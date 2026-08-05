"مباراة العمر" ابن يحقق حلمه بمواجهة والده في لقطة مؤثرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهد الدوري الأوروغواياني واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا، عندما جمعت مواجهة ناسيونال وبروغريسو بين الأب جوناثان دوس سانتوس وابنه أغوستين دوس سانتوس للمرة الأولى في مباراة رسمية.

ودخل أغوستين، البالغ من العمر 18 عامًا، اللقاء بقميص ناسيونال، بينما دافع والده جوناثان عن ألوان بروغريسو، في مشهد نادر جمع أفراد العائلة على طرفي المنافسة.

وانتهت المباراة بفوز ناسيونال، ليحقق بذلك أول انتصار في تاريخه على بروغريسو، لكن النتيجة لم تكن العنوان الأبرز بعد صافرة النهاية.

فور انتهاء اللقاء، اتجه الأب نحو ابنه واحتضنه في لقطة مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث طغت مشاعر الفخر والمحبة على أجواء المنافسة.

وعبّر أغوستين عن سعادته عبر حساباته، وكتب رسالة مؤثرة إلى والده قال فيها: "حلم أصبح حقيقة... أحبك يا أبي."

لحظة أكدت أن كرة القدم قد تصنع منافسة داخل الملعب، لكنها لا تستطيع أن تُغيّب روابط العائلة والمحبة خارج خطوطه.

المصدر / فلسطين أون لاين