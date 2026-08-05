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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخفف عقوبة تراكم البطاقات الصفراء في بطولاته

05 اغسطس 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخفف عقوبة تراكم البطاقات الصفراء في بطولاته
متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديلًا جديدًا على لائحة الانضباط الخاصة بمسابقاته، يقضي برفع عدد البطاقات الصفراء اللازمة للإيقاف بسبب التراكم من 3 بطاقات إلى 4 بطاقات، وذلك اعتبارًا من الموسم الجديد.

وبموجب التعديل، لن يتعرض اللاعب للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة كما كان معمولًا به في المواسم السابقة، بل سيواصل المشاركة حتى يتلقى البطاقة الرابعة، والتي تستوجب الإيقاف لمباراة واحدة.

ويهدف هذا القرار إلى منح اللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، وتقليل حالات الغياب في الأدوار المختلفة بسبب تراكم الإنذارات، خاصة مع الزيادة في عدد مباريات البطولات الأوروبية بعد اعتماد النظام الجديد للمسابقات.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابيًا على الأندية، إذ سيمنح المدربين مرونة أكبر في إدارة قوائمهم، ويحد من فقدان اللاعبين المؤثرين في المباريات الحاسمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #الاتحاد الأوروبي #البطاقات الصفراء

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