73,381 شهيدا و174,231 إصابة حصيلة الإبادة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" إلى 73 ألفا و381، بعد استشهاد 4 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء فلسطينيين، بينهم شهيدان توفيا متأثرين بإصابتيهما، وشهيدان جرى انتشالهما، إضافة إلى إصابة واحدة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عبر قصف يومي متواصل.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و254 شهيدا، إضافة إلى 4 آلاف و121 جريحا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و381 شهيدا، إضافة إلى 174 ألفا و231 جريحا.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت "إسرائيل" نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين