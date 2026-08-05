محمد صلاح يحظى باستقبال حافل في إسطنبول

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول، وسط استقبال جماهيري وإعلامي كبير، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى طرابزون سبور في واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

واحتشد المئات من جماهير النادي التركي في المطار لاستقبال قائد منتخب مصر، رافعين الأعلام والأوشحة الخاصة بالفريق، فيما حرص صلاح على تحية الجماهير والتقاط بعض الصور قبل مغادرته إلى الفندق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية، ثم يوقع رسميًا على عقده مع طرابزون سبور، قبل أن يعلن النادي الصفقة عبر حفل تقديم خاص أعده لهذه المناسبة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة طرابزون سبور أنهت جميع التفاصيل المالية والتعاقدية مع اللاعب، وجهزت حملة تسويقية ضخمة للاحتفال بالصفقة، شملت طباعة نحو 100 ألف قميص يحمل اسم محمد صلاح، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على اقتنائها.

ويأمل النادي التركي أن يشكل انضمام صلاح نقلة نوعية على المستويين الفني والتسويقي، مستفيدًا من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث يعد أحد أبرز اللاعبين في العالم خلال العقد الأخير.

ومن المتوقع أن يصدر الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب انتهاء الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات الإدارية، ليبدأ صلاح فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بقميص طرابزون سبور.

المصدر / فلسطين أون لاين