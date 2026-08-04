الحية ينعى شهداء مجزرة عائلتي أبو شريعة والحساينة

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، الثلاثاء، تعازيه لعائلتي أبو شريعة والحساينة، عقب تشييع جثامين 112 شهيدًا انتُشلت من تحت أنقاض منزل في حي الصبرة بمدينة غزة، بعد بقائهم تحت الركام منذ قصف الاحتلال الإسرائيلي للموقع خلال الحرب على القطاع.

وقال الحية إن الشهداء يمثلون "شاهدًا حيًا على بشاعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، معتبرًا أن مشهد تشييع العشرات من النعوش للرجال والنساء والأطفال يجسد حجم "جريمة محو العائلات وإبادتها".

وأضاف أن استمرار هذه الجرائم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، داعيًا إلى وقف "المجزرة المفتوحة" ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت مدينة غزة قد شهدت، الثلاثاء، جنازة جماعية مهيبة لتشييع شهداء عائلتي أبو شريعة والحساينة، في واحدة من أكبر مراسم التشييع التي شهدها القطاع منذ اندلاع الحرب، وسط مشاركة شعبية واسعة ومشاهد مؤثرة من الحزن والفقد.

وبحسب مصادر محلية، فإن الجثامين التي جرى تشييعها انتُشلت من موقع واحد في حي الصبرة، حيث قضى أصحابها إثر غارة إسرائيلية استهدفت مربعًا سكنيًا كاملًا فوق رؤوس ساكنيه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الضحايا من عائلتي أبو شريعة والحساينة في ذلك الموقع بلغ نحو 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر المجازر دموية التي خلّفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين