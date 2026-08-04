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الثالث خلال أسبوع.. انتحار جندي في جيش الاحتلال

04 اغسطس 2026 . الساعة 16:52 بتوقيت القدس
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16 جنديًا في الخدمة الفعلية انتحروا منذ بداية عام 2026

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بتسجيل حالة انتحار جديدة لجندي إسرائيلي خدم في سلاح المدرعات، لتكون ثالث حالة انتحار تُسجل في صفوف جيش الاحتلال خلال أسبوع واحد.

وتأتي الحادثة بعد أيام من كشف صحيفة "هآرتس" العبرية أن 16 جنديًا في الخدمة الفعلية انتحروا منذ بداية عام 2026، وفق البيانات الرسمية لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ حصلت الصحيفة على معلومات تفيد بانتحار تسعة جنود إضافيين شاركوا في الحرب، دون الإعلان عنهم رسميًا بعد إنهاء خدمتهم العسكرية.

وسبق أن شهد الأسبوع الماضي انتحار مجندة من كتيبة "بردلاس" داخل قاعدة عسكرية في جنوب فلسطين المحتلة، أعقبه انتحار مجندة أخرى كانت تخدم في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" داخل قاعدة "غليلوت.

وبحسب "هآرتس"، فإن ارتفاع حالات الانتحار داخل جيش الاحتلال يمثل اتجاهًا متواصلًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل الضغوط النفسية المتزايدة، وإطالة فترات الخدمة العسكرية، واستمرار الحرب دون تحقيق الأهداف المعلنة لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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