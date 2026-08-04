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لجنة إدارة غزة تُحذر: خروقات الاحتلال تقوض التهدئة

04 اغسطس 2026 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعربت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين بقطاع غزة، محذرة من أن الخروقات المتواصلة تقوض التهدئة، وتهدد اتفاق وقف إطلاقها النار.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن تواصل هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً يُقوض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة، واستكمال مراحل الاتفاق، مؤكدةً أن الالتزام الكامل بالاتفاق واجبٌ لا يقبل الانتقاص أو التأويل.

ونوهت  إلى أن استمرار استهداف الاحتلال للمدنيين والمنشآت الصحية والخدماتية بشكل مباشر يمثل خرقا واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ونتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد فرص الوصول إلى استقرار مستدام، ويضاعف المعاناة الإنسانية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

ودعت اللجنة الوطنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتدخل الفوري عبر اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه والوفاء بكامل التزاماته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف اطلاق النار #اللجنة الوطنية لإدارة غزة #الهدئة

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