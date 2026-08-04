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الاحتلال يهدم مدرسة فلسطينية جنوبي الخليل

04 اغسطس 2026 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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طلبة يرفعون العلم الفلسطيني فوق ركام مدرستهم التي هدمتها سلطات الاحتلال في شعب البطم

هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدرسة فلسطينية في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات إسرائيلية ترافقها آليات وجرافات اقتحمت منطقة شعب البطم، وشرعت بهدم مبنى المدرسة، التي كانت تخدم نحو 50 طالبا وطالبة.

وتشهد منطقة مسافر يطا، المصنفة بمعظمها ضمن مناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، تصعيدا متواصلا يتمثل في هدم المنازل والمنشآت، وإخطارات الهدم، واعتداءات المستوطنين، في ظل مساع إسرائيلية لتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #هدم مدرسة

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