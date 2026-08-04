بعد يوم من إقالته.. كاتس يتراجع ويعلن بقاء قائد المنطقة الوسطى في منصبه

تراجع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجددا، عن إعلانه استبدال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، وقال إنه لم يُقَل من منصبه وأنه "يؤدي مهمته بصورة جيدة"، وذلك بعد يوم من إعلانه الخطوة على الهواء مباشرة.

وجاء موقف كاتس في بيان مشترك صدر عنه وعن رؤساء السلطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب اجتماع جمعهم، مساء الإثنين، وقال إن "بلوط يؤدي مهمته جيدًا، ولا يوجد أي خلاف بينهما".

وكان كاتس قد أعلن، الأحد، خلال مقابلة مباشرة مع القناة 14، عزمه استبدال بلوط وتعيين قائد آخر مكانه، في خطوة فاجأت قيادة الجيش وأثارت خلافًا علنيًا مع رئيس الأركان، إيال زامير.

وبحسب مصادر عسكرية، لم يكن بلوط ولا الضابط الذي أعلن كاتس اختياره لخلافته، دادو بار كاليفا، على علم بالقرار قبل بثه على الهواء.

ووصفت المصادر الخطوة بأنها "تصفية حسابات"، واعتبرتها محاولة من كاتس لمعاقبة بلوط بسبب عدم تنفيذه سياسات ومطالب أراد الوزير فرضها في الضفة الغربية.

وفي أعقاب إعلان كاتس، أبلغ زامير كبار قادة الجيش، صباح الإثنين، بأنه لن تجري تعيينات لضباط كبار حتى مطلع عام 2027، أي بعد انتخابات الكنيست المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأثار إعلان استبدال بلوط انتقادات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، بالتزامن مع صدور مواقف داعمة له عن قادة الاستيطان.

وجاء الخلاف بين كاتس وبلوط بعد مواجهة بينهما الأسبوع الماضي، على خلفية أمر تقييد أصدره قائد المنطقة الوسطى بحق مستوطن وناشط يميني ضالع في أنشطة إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق ذلك إعلان كاتس أنه أوعز بعدم تجديد أمر التقييد، وطالب بـ"معالجة المشكلة بطرق أخرى"، فيما توجه بلوط إلى النيابة العامة للاعتراض على قرار لجنة الاستئناف العسكرية عدم تمديد أمر التقييد بحقه.

المصدر / فلسطين أون لاين