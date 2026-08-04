كهرباء غزة واللجنة المصرية تدشنان مشروع إنارة مخيم الحرية المصري

دشّنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة واللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة مشروع إنارة مخيم الحرية المصري (18) في مدينة الزهراء، بمشاركة عدد من مسؤولي المؤسسات الأممية والدولية، لتعيد النور إلى أكثر من 1000 أسرة نازحة عاشت لأكثر من 1000 يوم في الظلام.

ويجسد المشروع ثمرة شراكة إنسانية وخدمية تهدف إلى تحسين ظروف الحياة داخل المخيم، من خلال إنارة مرافقه وممراته وتغذية مرافقه الحيوية، بما يعزز الأمان والكرامة للأسر النازحة، ويؤكد أن العمل الإنساني يتحول إلى أثر ملموس حين تتكامل الجهود وتتحد الإرادة.

وأكدت اللجنة المصرية وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المشترك لتحويل التحديات إلى إنجازات تخدم المواطنين، وتعزز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.





المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: