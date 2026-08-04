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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

04 اغسطس 2026 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وأوضحت أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب التوقعات، يستمر الجو يوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويطرأ يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى بقليل من معدلها السنوي العام، فيما يطرأ انخفاض آخر يوم الجمعة لتصبح درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، مع استمرار الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والرابعة عصرا، ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الطقس #الأرصاد الجوية #الحرارة

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