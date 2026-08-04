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بعد بيان "مجلس السلام" .. حماس: متمسكون بتطبيق المرحلة الثانية

04 اغسطس 2026 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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حماس

قال مصدر مسؤول في حركة حماس، إن حركته والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة.

وأضاف المصدر، في تصريح صحفي تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن حركة حماس تنتظر ردا واضحا ورسميا من نيكولاي ميلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه.

وجاء تصريح المصدر المسؤول في حركة حماس عقب تداول بيان باسم "مجلس السلام" يتضمن تفاصيل مغايرة لما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الفصائل الفلسطينية #مجلس السلام

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