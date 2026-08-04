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مستوطنون يحرقون 3 مركبات ويدمرون شبكة الكهرباء جنوب نابلس

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مستوطنون يحرقون 3 مركبات ويدمرون شبكة الكهرباء جنوب نابلس

04 اغسطس 2026 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
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مواطنون يحاولون إطفاء حرائق أشعلها مستوطنون جنوب نابلس.

هاجم مستوطنون إرهابيون، فجر الثلاثاء، بلدات وقرى جنوب نابلس، وقاموا بإحراق ثلاث مركبات، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستعمار جنوب نابلس بشار القريوتي، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت، وأضرمت النار في ثلاث مركبات، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وذكر أن المستوطنين حاولوا إضرام النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك.

وفي اعتداء آخر، أقدمت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم، على تدمير شبكة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما رامي نصار، إن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة بين قريتي بيتا وتل ومادما، قطعوا أعمدة الكهرباء للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى تدمير شبكة الكهرباء في المنطقة والتسبب بانقطاع التيار عن أجزاء منها.

وتشهد قرى جنوب نابلس، ولا سيما جالود وقريوت وتلفيت وقصرة ومادما، تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إحراق الممتلكات، والاعتداء على المواطنين، ومهاجمة المنازل، وتخريب البنية التحتية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستعماري.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#نابلس #هجمات المستعمرين #بلدة مادما

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