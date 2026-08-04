الوسطاء: الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تقوض تنفيذ المرحلة الثانية

أدان وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (مصر، قطر، تركيا)، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وارتقاء الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوسطاء، في بيان صحفي مشترك، على ضرورة التزام "إسرائيل" بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدوا أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على "خارطة الطريق"، لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في غزة.

وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس دونالد ترامب وصف الوصول إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه اتفاق "تاريخي".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: