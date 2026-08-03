فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجامعة العربية: يجب عدم السماح لـ"إسرائيل" بتوسيع احتلال غزة

"أوتشا" تحذر: "شبح المجاعة" يهدد مئات الآلاف من سكان غزة

تعين رئيس "الموساد" السابق رئيسا لشركة دفاع أمريكية

مسؤول أممي: 1.4 مليون شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

عودة 88 مواطنا من الضفة إلى غزة

7 أطعمة تدعم مستويات الطاقة والتركيز في الجسم

"الفيفا" يعترف بخطأ تحكيمي في مباراة للأرجنتين بكأس العالم 2026

دراسة: هجرة قياسية من "إسرائيل" منذ بدء "طوفان الأقصى"

"عدالة": جلسة "العليا" الإسرائيلية بشأن "أونروا" تعكس تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

تعنت إسرائيلي أمام مطالب "ملادينوف" ووزراء يرفضون بنود خطة ترامب

الجامعة العربية: يجب عدم السماح لـ"إسرائيل" بتوسيع احتلال غزة

03 اغسطس 2026 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
...
الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي.

أكدت الجامعة العربية على ضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق أهدافها في توسيع احتلالها لقطاع غزة، محذرة من محاولاتها إفشال جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، تعقيبا على تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد 19 فلسطينيا.

وأدان فهمي بـ"أشد العبارات" الهجمات التي وصفها بـ"الوحشية" على غزة، والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية، وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة يترافق مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدم وحملات اعتقال في عدة مدن.

وعد جمعة ذلك محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين، كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #قطاع غزة #الجامعة العربية #الضفة الغربية المحتلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة