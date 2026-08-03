الجامعة العربية: يجب عدم السماح لـ"إسرائيل" بتوسيع احتلال غزة

أكدت الجامعة العربية على ضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق أهدافها في توسيع احتلالها لقطاع غزة، محذرة من محاولاتها إفشال جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، تعقيبا على تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد 19 فلسطينيا.

وأدان فهمي بـ"أشد العبارات" الهجمات التي وصفها بـ"الوحشية" على غزة، والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية، وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة يترافق مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدم وحملات اعتقال في عدة مدن.

وعد جمعة ذلك محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين، كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: