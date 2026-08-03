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"أوتشا" تحذر: "شبح المجاعة" يهدد مئات الآلاف من سكان غزة

03 اغسطس 2026 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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تحذير أممي من عودة المجاعة إلى غزة - (صورة أرشيفية)

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية.

وأوضحت (أوتشا)، في بيان، اليوم الاثنين، أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يومياً لتأمين وجبة واحدة أساسية.

وأشارت إلى أن 10% من السكان في غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة (المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي).

وأرجع هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، بالإضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية.

وختم المكتب الأممي بيانه بالتحذير من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالبا بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.

 

 

#إسرائيل #قطاع غزة #المجاعة

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