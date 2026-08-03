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عودة 88 مواطنا من الضفة إلى غزة

03 اغسطس 2026 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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مشهد عودة المواطنين ووصولهم غزة.

يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، عملية نقل طوعي ولمّ شمل لـ88 مواطنا داخل قطاع غزة كانوا قد انفصلوا عن عائلاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت اللجنة الدولية، وفق بيانها، الأفراد من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة إلى مجمع ناصر الطبي في غزة، ويسّرت تواصلهم مع عائلاتهم حسب الحاجة.

وقالت إنها قامت بهذا الدور بصفتها وسيط محايد، وبموافقة مسبقة وكاملة من الأفراد المعنيين، وقد تواصلت مع جميع الأفراد مسبقا للتأكد من أن مشاركتهم طوعية، وللتحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة في التواصل مع عائلاتهم في غزة أو لديهم احتياجات طبية محددة.

وجددت التزامها بمساعدة من هم في أمسّ الحاجة، بما في ذلك تقديم الدعم اللازم من أجل لم شمل العائلات وأولئك الذين يسعون للبقاء على تواصل مع أحبائهم.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام الحياة الأسرية قدر الإمكان، كما تقول اللجنة الدولية، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لضمان عيش الناس في غزة بأمان وكرامة وصحة جيدة.

ولهذا الغرض، تواصل اللجنة الدولية استجابتها الإنسانية.

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المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#اللجنة الدولية للصليب الأحمر #الإبادة الجماعية #الضفة الغربية المحتلة

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