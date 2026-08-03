7 أطعمة تدعم مستويات الطاقة والتركيز في الجسم

أكد خبراء التغذية أن تناول وجبة إفطار متوازنة يسهم في دعم مستويات الطاقة وتحسين التركيز خلال اليوم، مشيرين إلى أهمية الجمع بين البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم والشعور بالشبع لفترة أطول.

فاختيار مكونات وجبة الإفطار لا يقل أهمية عن تناولها، إذ يمكن لوجبة متوازنة أن تسهم في تحسين الأداء الذهني ودعم النشاط البدني على مدار اليوم.

وينصح الخبراء بتناول 7 أطعمة على الإفطار لتعزيز الطاقة والتركيز، وهما كالتالي:

البيض / يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين الكامل، ويحتوي على فيتامينات B والكولين، اللذين يدعمان وظائف الدماغ والتركيز.

السبانخ / تحتوي السبانخ على الحديد والنترات الطبيعية التي تساعد على تحسين نقل الأكسجين إلى الخلايا، ما يسهم في تعزيز مستويات الطاقة.

الزبادي اليوناني / يوفر الزبادي اليوناني نسبة مرتفعة من البروتين والبروبيوتيك، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

المكسرات والبذور / ينصح الخبراء بتناول اللوز وبذور الشيا وبذور اليقطين، لاحتوائها على المغنيسيوم الذي يشارك في إنتاج الطاقة داخل الجسم.

دقيق الشوفان / يُعد الشوفان مصدرًا للكربوهيدرات المعقدة، ويمكن زيادة قيمته الغذائية بإضافة الفواكه أو المكسرات.

جبنة القريش / تتميز باحتوائها على بروتين بطيء الهضم، ما يساعد على توفير طاقة مستقرة والإحساس بالشبع لساعات.

الأفوكادو / يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تساعد على الحفاظ على الطاقة خلال ساعات الصباح، ويمكن تناوله مع البيض أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: