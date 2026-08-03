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"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطبيب المعتقل مازن الرنتيسي

03 اغسطس 2026 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
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الطبيب المعتقل مازن الرنتيسي

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب المعتقل مازن الرنتيسي، في ظل تدهور أوضاعه الصحية داخل سجن عوفر.

وقالت الهيئة إن المعتقل الرنتيسي يتعرض للحرمان من العلاج والأدوية، إلى جانب سوء التغذية والمعاملة المهينة، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن استمرار حرمان الرنتيسي من الرعاية الطبية اللازمة يفاقم المخاطر التي تهدد حياته، داعيةً إلى تحرك عاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسرى وتوفير العلاج اللازم لهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الرنتيسي، فجر يوم الـ 22 يونيو الماضي، من منزله في حي الطيرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، دون أن تعلن حتى الآن أسباب اعتقاله، 

ويُعد الرنتيسي، وهو طبيب عام في العقد السادس من العمر، من أبرز الشخصيات الطبية المعروفة في الضفة الغربية المحتلة، حيث ارتبط اسمه على نطاق واسع بلقبي "طبيب الفقراء" و"طبيب الغلابة"

#الأسرى #مازن الرنتيسي #الطبيب المعتقل

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