فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الطبيب المعتقل مازن الرنتيسي

"مقاومة الجدار": 2256 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال يوليو

حماس: الاحتلال لا يريد اتفاقًا وتدعو الوسطاء للتدخل

حصر السلاح.. بين سدِّ الذرائع وترتيب الأولويات

المراوغة الإسرائيلية.. إستراتيجية لإدارة الحرب

الذهب يرتفع مع تراجع النفط بعد أن أرجأ ترامب شن هجوم على إيران

المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يستقبل آلاف المرضى ويواصل تقديم العلاج

"الكاش" العالق في الجيوب.. حين يعجز النقد عن شراء الاحتياجات بغزة

عائلة الهمص تُفجع مجددًا.. الاحتلال يقتل أسرة كاملة داخل خيمة نزوح بخانيونس

زيد نوفل.. لم يُطفئ شمعة ميلاده الثانية

"مقاومة الجدار": 2256 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال يوليو

03 اغسطس 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2256 اعتداءً في محافظات الضفة الغربية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري، أن قوات الاحتلال ارتكبت 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداءً، تركزت غالبيتها في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وجنين، وبيت لحم، والخليل.

وبيّنت أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، إلى جانب تنفيذ 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي، فضلًا عن اقتلاع وتسميم 5027 شجرة، من بينها 3241 شجرة زيتون.

وفي سياق إجراءات السيطرة على الأراضي، أشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 33 أمرًا عسكريًا، بينها 31 أمرًا لوضع اليد على 831 دونمًا، غالبيتها بهدف شق طرق عسكرية تخدم التوسع الاستيطاني.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت خلال الشهر ذاته 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلًا، بالتزامن مع دراسة مخططات لبناء 1128 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #مقاومة الجدار #الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة