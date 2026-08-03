"مقاومة الجدار": 2256 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال يوليو

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2256 اعتداءً في محافظات الضفة الغربية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري، أن قوات الاحتلال ارتكبت 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداءً، تركزت غالبيتها في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وجنين، وبيت لحم، والخليل.

وبيّنت أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، إلى جانب تنفيذ 440 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي، فضلًا عن اقتلاع وتسميم 5027 شجرة، من بينها 3241 شجرة زيتون.

وفي سياق إجراءات السيطرة على الأراضي، أشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 33 أمرًا عسكريًا، بينها 31 أمرًا لوضع اليد على 831 دونمًا، غالبيتها بهدف شق طرق عسكرية تخدم التوسع الاستيطاني.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت خلال الشهر ذاته 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلًا، بالتزامن مع دراسة مخططات لبناء 1128 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين