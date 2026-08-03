الذهب يرتفع مع تراجع النفط بعد أن أرجأ ترامب شن هجوم على إيران

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران أملا في التوصل ‌إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4067.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4065.60 دولار للأوقية.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت على منصة "تروث سوشال" إن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز “بشكل فوري وكامل وشامل” و”إنهاء التهديد النووي الإيراني”.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل عند افتتاح معاملات اليوم الاثنين.

وتعرض الذهب لضغوط منذ بداية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أن التضخم الناجم عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليديا على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وعبر ثلاثة ‌مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذين عارضوا قرار اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي مؤيدين رفع أسعار ‌الفائدة، عن قلقهم يوم الجمعة من أن التضخم سيظل عالقا فوق هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، وهو المستوى الذي ظل عليه لأكثر من خمس سنوات، ما لم ‌يتم رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل على الفور.

وستركز أطراف السوق على سلسلة من تقارير الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه دي بي، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير الوظائف غير الزراعية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 58.02 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1653.78 دولار. وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1293 دولارا للأوقية.

المصدر / وكالات