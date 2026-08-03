المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يستقبل آلاف المرضى ويواصل تقديم العلاج

خان يونس/ تامر قشطة:

في وقتٍ تعاني فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة انهيارًا غير مسبوق بفعل الحرب، يزداد إقبال المرضى على المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، الذي بات أحد أبرز المرافق الطبية العاملة في جنوب قطاع غزة، مع استمرار تدفق المرضى إلى عياداته التخصصية وأقسام الطوارئ والجراحة للحصول على العلاج، مع شح الإمكانات الطبية وتدمير معظم المستشفيات.

ويواصل المستشفى تقديم خدماته عبر أكثر من 15 عيادة وقسماً تخصصياً تشمل الأطفال والنسائية والعظام وجراحة الوجه والفكين والطوارئ والعمليات، مستقبلاً مئات المرضى يومياً، في وقت تتفاقم فيه الأمراض المرتبطة بظروف النزوح والاكتظاظ ونقص المياه النظيفة.

داخل عيادة الأمراض الجلدية، ينتظر عشرات المرضى دورهم لتلقي العلاج. ويقول إبراهيم زيني، الذي يعيش مع أفراد أسرته في خيمة للنازحين، لصحيفة "فلسطين" إنه أصيب بطفح جلدي انتشر في مختلف أنحاء جسده نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسوء الظروف المعيشية داخل الخيام، ما دفعه إلى مراجعة المستشفى للحصول على العلاج.

أما أحلام الشاعر، فتقول لـ"فلسطين" إن اثنين من أطفالها أصيبا بجدري الماء، مضيفة أن انتشار المرض بين الأطفال في أماكن النزوح بات مصدر قلق دائم للأهالي مع صعوبة الحصول على الرعاية الطبية خارج المستشفى.

ويؤكد أخصائي الأمراض الجلدية في المستشفى، الدكتور أحمد الحديدي لـ"فلسطين"، أن العيادة تستقبل يومياً ما بين 120 و150 مريضاً، مبيناً أن الحالات تنقسم إلى أمراض معدية وأخرى غير معدية.

وأوضح أن أبرز الأمراض غير المعدية تتمثل في لدغات الحشرات، خاصة البراغيث، بينما تشمل الأمراض المعدية الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيليات، مشيراً إلى أن أكثر الحالات انتشاراً هي داء الحكاك المعدي وجدري الماء.

وعزا الحديدي انتشار هذه الأمراض إلى الاكتظاظ الشديد في أماكن النزوح، ونقص المياه النظيفة، وصعوبة الحصول على المبيدات الحشرية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية، مؤكداً أن الطواقم الطبية لا تكتفي بتقديم العلاج، بل تقدم أيضاً الإرشادات اللازمة للحد من انتقال العدوى ومنع تكرار الإصابة.

وأشار إلى أن العيادة تعمل لساعات طويلة يومياً، مع استقبال جميع الحالات دون مواعيد مسبقة، واستدعاء طبيب الجلدية خارج أوقات الدوام الرسمي إذا استدعت الحالة ذلك.

وفي قسم الطوارئ، يقول مسؤول القسم الممرض رائد الدومي إن الكوادر الطبية والتمريضية تعمل تحت ضغط متواصل، لكنها تواصل أداء مهامها وفق البروتوكولات الطبية العالمية، مستندة إلى الخبرة التي اكتسبتها المستشفيات الميدانية الأردنية خلال سنوات عملها في قطاع غزة ومناطق أخرى، مؤكداً جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات المرضية والطارئة.

من جانبه، قال قائد المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (10)، العقيد الركن عمر النعيمات، إن المستشفى يواصل تنفيذ واجبه الإنساني والطبي تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بهدف دعم القطاع الصحي في غزة منذ اندلاع الحرب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بالمستشفى أمس، أن عدد مراجعي المستشفى خلال فترة عمل الطاقم الحالي بلغ نحو 31 ألف مراجع، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من خدمات المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة منذ عام 2023 نحو 850 ألف مراجع، إضافة إلى إجراء أكثر من 600 عملية جراحية كبرى وصغرى خلال نحو 85 يوماً.

وأضاف أن المستشفى يستعد خلال الأيام المقبلة لاستقبال رزم جديدة من الأدوية النوعية، كما يواصل تنفيذ مبادرة "استعادة الأمل" الخاصة بتركيب الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف، والتي استفاد منها 300 مريض خلال الفترة الحالية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 2600 مريض منذ انطلاق المبادرة

وأشار النعيمات إلى أن المستشفى يشرف كذلك على تنفيذ المكرمة الملكية لعلاج ألفي طفل فلسطيني في المستشفيات الأردنية، حيث جرى علاج 150 طفلاً حتى الآن، مع استمرار عمليات الإخلاء الطبي للحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين