زلزال بقوة 5.6 درجة يهز مصر

شعر سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية فجر الإثنين بهزة أرضية استمرت لعدة ثوان، إثر زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع في الساعة 03:01 صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد 61 كيلومترا شمال شرقي مدينة شرم الشيخ، وعلى عمق 26 كيلومترا.

من جهته، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عن قوة الهزة التي شعر بها سكان مناطق مختلفة، معبرين عن قلقهم من تكرارها.

وأعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال، مؤكدا أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، ودعا السكان إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، ومتابعة التحديثات الرسمية بينما تواصل السلطات تقييم الموقف.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين