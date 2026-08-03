قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، خروقاتها لاتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار، مستهدفة مناطق متفرقة في القطاع.

وقصف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المدينة وتحليق الطيران المسيّر على ارتفاعات منخفضة غربيها.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج، في وقت واصلت فيه المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق الواقعة جنوب شرقي مدينة دير البلح. كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي.

وكان 19 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب عشرات آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وشققًا سكنية في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة فإن عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1230 شهيدًا، إضافة إلى 4076 مصابا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 73,356 شهيدًا و174,185 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين