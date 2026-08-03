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الأرصاد الجوية: طقس حار وجاف والحرارة أعلى من معدلها بـ 3 درجات

03 اغسطس 2026 . الساعة 07:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الاثنين، حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، غدا الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتن مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

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