لاعب الأهلي المصري في طريقه للدوري القطري

متابعة/ فلسطين أون لاين

بات الدولي التونسي محمد علي بن رمضان على أعتاب خوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر، بعدما توصل نادي الشمال إلى اتفاق مع الأهلي المصري لإتمام الصفقة، بحسب تقارير إعلامية مصرية.

وأشارت التقارير إلى أن الشمال أنهى جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، كما تم الاتفاق على البنود الشخصية للعقد، ولم يتبقَّ سوى مراجعة العقود بين الأطراف قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويُعد بن رمضان من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة التونسية، إذ يمتاز بالقدرة على بناء اللعب، ودقة التمرير، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، إلى جانب مساهماته الهجومية وتسجيل الأهداف، ما يجعله إضافة فنية قوية للشمال في الموسم الجديد.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، سيعوّل الشمال على خبرة اللاعب الدولية ومستواه الفني لتعزيز خط الوسط والمنافسة بقوة في دوري نجوم قطر.

المصدر / فلسطين أون لاين