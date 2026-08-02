فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب الأهلي المصري في طريقه للدوري القطري

10 شهداء بينهم أطفال في مجازر إسرائيلية متواصلة بغزة

آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية والدراسات العليا في غزة

كاتبة إسرائيلية: نتنياهو انتقل من "الساحر المؤثر" إلى موضع سخرية وإحراج

مصدر مطلع ينفي التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

بداية كارثية لكاسيميرو مع إنتر ميامي .. وميسي يشارك بديلا

وزارة التنمية الاجتماعية تبدأ صرف الملحق النهائي لمشروع "نحن سندكم" بقيمة 500 شيكل

آمال غزية معلقة على "المرحلة الثانية" لتسريع إعادة الإعمار

مقتل مواطن وإصابة آخرين إثر شجار عائلي تخلله إطلاق نار في غزة

95 فلسطينياً يغادرون غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع

لاعب الأهلي المصري في طريقه للدوري القطري

02 اغسطس 2026 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
...
اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان
متابعة/ فلسطين أون لاين

بات الدولي التونسي محمد علي بن رمضان على أعتاب خوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر، بعدما توصل نادي الشمال إلى اتفاق مع الأهلي المصري لإتمام الصفقة، بحسب تقارير إعلامية مصرية.

وأشارت التقارير إلى أن الشمال أنهى جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، كما تم الاتفاق على البنود الشخصية للعقد، ولم يتبقَّ سوى مراجعة العقود بين الأطراف قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويُعد بن رمضان من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة التونسية، إذ يمتاز بالقدرة على بناء اللعب، ودقة التمرير، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، إلى جانب مساهماته الهجومية وتسجيل الأهداف، ما يجعله إضافة فنية قوية للشمال في الموسم الجديد.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، سيعوّل الشمال على خبرة اللاعب الدولية ومستواه الفني لتعزيز خط الوسط والمنافسة بقوة في دوري نجوم قطر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأهلي المصري #الدوري القطري #محمد علي بن رمضان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة