آلية جديدة لتسهيل إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية والدراسات العليا في غزة

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين في غزة علي الدن، أن استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة 2026 وطلبة الدراسات العليا في قطاع غزة سيبدأ اعتبارًا من يوم غد.

وأوضح الدن أن تقديم الطلبات سيكون عبر أفرع نقابة المحامين في قطاع غزة، بحضور موظفي وزارة الداخلية، حيث ستُرسل المعاملات إلكترونيًا إلى مقر النقابة في الضفة الغربية، لاستكمال إجراءات الطباعة والتصديق، ومن ثم تحويلها إلى وزارة الداخلية لإصدار جوازات السفر.

وأشار إلى أن طلبة الدراسات العليا الحاصلين على منح دراسية، يشترط عليهم إرفاق كتاب رسمي صادر عن السفارة الفلسطينية في الدولة التي تم قبولهم فيها، ضمن الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات إصدار الجواز.

المصدر / فلسطين أون لاين