مصدر مطلع ينفي التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

أكد مصدر مطلع، وفق ما نقلت وكالة فارس، عدم وجود أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على أن الأنباء المتداولة حول هذا الأمر "كاذبة".

وأوضح المصدر أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دامت "الإجراءات العدائية الأمريكية مستمرة"، مشيراً إلى أن حركة عبور السفن لا تزال غير ممكنة إلا عبر المسار المعلن، وبعد الحصول على تصريح من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمالية إعادة فتح المضيق، إلا أن المصدر نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً استمرار الإجراءات المعمول بها حالياً.

المصدر / فلسطين أون لاين