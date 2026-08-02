بداية كارثية لكاسيميرو مع إنتر ميامي .. وميسي يشارك بديلا

متابعة/ فلسطين أون لاين

استهل النجم البرازيلي كاسيميرو مشواره مع إنتر ميامي بصورة مخيبة، بعدما عاش مباراة للنسيان في أول ظهور رسمي له بقميص الفريق، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).

وشهدت المباراة لحظات صعبة للاعب الوسط المخضرم، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يرتكب هفوة أخرى استغلها المنافس لتسجيل الهدف الثاني، ليجد نفسه في قلب أبرز أحداث اللقاء السلبية.

ورغم الخبرة الكبيرة التي يمتلكها كاسيميرو، فإن بدايته مع إنتر ميامي لم تكن على مستوى التطلعات، في مباراة كشفت أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الانسجام مع زملائه والتأقلم مع أسلوب لعب الفريق.

من جهة أخرى، شهدت المواجهة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المشاركة، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني وسط ترحيب جماهيري كبير، لكنه لم يتمكن من قيادة فريقه إلى الفوز، ليكتفي إنتر ميامي بحصد نقطة واحدة.

وينتظر الجهاز الفني أن يستعيد كاسيميرو مستواه المعروف في المباريات المقبلة، مستفيدًا من خبراته الطويلة في الملاعب الأوروبية، أملاً في أن يصبح أحد الركائز الأساسية للفريق خلال الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين