وزارة التنمية الاجتماعية تبدأ صرف الملحق النهائي لمشروع "نحن سندكم" بقيمة 500 شيكل

محمد زقوت

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بدء صرف الملحق النهائي لمشروع "نحن سندكم" بقيمة 500 شيكل، وذلك اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، للمستفيدين المدرجين ضمن الكشوفات المعتمدة.

تعليمات استلام المخصصات

دعت الوزارة المستفيدين إلى الالتزام بالتعليمات التالية عند التوجه لاستلام المبلغ:

الحضور الشخصي.

إحضار الهوية الشخصية.

إبراز الرسالة النصية الخاصة بالصرف.

تنبيه للمستفيدين

أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستكون ليوم واحد فقط، مشيرة إلى أنه لن يتم تمديد موعد الصرف، ودعت جميع المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات لضمان سير العملية بسهولة وانتظام.

أبرز المعلومات

قيمة الدفعة: 500 شيكل.

المشروع: نحن سندكم.

موعد الصرف: الأحد 2 أغسطس 2026.

الفئة المستهدفة: المستفيدون المدرجون في الكشوفات المعتمدة.

متطلبات الاستلام: الحضور الشخصي، الهوية، والرسالة النصية.

الصرف يقتصر على يوم واحد فقط





وأخيراً، حثّت وزارة التنمية الاجتماعية المستفيدين على الالتزام بتعليمات الصرف وإحضار المستندات المطلوبة لتسهيل عملية الاستلام خلال الموعد المحدد.

المصدر / فلسطين أون لاين