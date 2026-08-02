13 شهيدًا وإصابات في مجازر إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة

استشهد 13 مواطنًا، بينهم أطفال وعائلات كاملة، وأصيب آخرون، الأحد، في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل وشققًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق لاتفاق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي آخر التطورات الميدانية، استشهد الشقيقين حازم ومحمد عطية جبر، بعد ظهر اليوم، في غارة إسرائيلية على مركبة مدنية في شارع صلاح الدين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، ظهر اليوم، جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في غارة أخرى استهدفت نقطة شحن غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال المروحية استهدفت صباح اليوم شقة سكنية في برج السوسي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف، وزوجته عبير كمال كاظم عنان، وطفلهما عزام.

وفي غارة آخرى على مدينة غزة، استشهد المواطن محمد عبد أبو راس، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي غزة.

كما أُعلن كذلك عن استشهاد الشاب أحمد وائل الخضري متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، الخميس الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف محيط مفترق "دولة" جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تقدم عدد من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة وإطلاقها النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

وتعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي مكثف، تزامن مع غارات نفذها الطيران المروحي الإسرائيلي على المناطق الشمالية من المدينة.





وفي جنوب القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي دير البلح وسط القطاع، قصف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المشاعلة، ما أدى إلى استشهاد المسن كمال أبو معيلق (أبو نبهان) وزوجته، وإصابة عدد من المواطنين.

كما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة خان يونس، في حين استهدفت بقذائفها المناطق الواقعة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين