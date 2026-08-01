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مظاهرة في ستوكهولم تندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة

01 اغسطس 2026 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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متظاهرون في ستوكهولم رفضا للجرائم الإسرائيلية.

تجمّع مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان وسط ستوكهولم، ودعوا إلى منع المحاولات الإسرائيلية لتقويض مسار وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية خلال مسيرتهم، إلى جانب لافتات كُتب عليها: "هناك مجزرة في فلسطين"، و"هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة".

وشهدت التظاهرة مشاركة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاسيف عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وجّه انتقادات حادة لسياسات حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وقال كاسيف إن الممارسات التي تنتهجها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني تحمل أوجه شبه مع الأنظمة الفاشية التي شهدها التاريخ.

واستحضر في كلمته التحذير الذي أطلقه قبل سنوات المفكر والعالم الإسرائيلي البروفيسور يشعياهو لايبوفيتش بشأن "الانهيار الأخلاقي".

وأضاف كاسيف: "لقد شدد لايبوفيتش على أن رفع الدولة قوتها العسكرية إلى أعلى القيم سيؤدي إلى انهيار أخلاقي، وحذّر من ظهور عقلية وصفها بـ(النازية اليهودية) داخل المجتمع".

وشدد على أن "الدمار اليوم واسع النطاق، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، والمجازر التي يتعرضون لها، تُظهر للأسف صحة هذا التحذير".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت "إسرائيل" أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

المصدر / ستوكهولم/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #ستوكهولم #الضفة الغربية #الإبادة الإسرائيلية

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