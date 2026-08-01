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لقاء بين قيادتي حماس والجهاد في القاهرة

01 اغسطس 2026 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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حماس والجهاد

التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين، مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت حماس، في بيان، اليوم السبت، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على تطوير العمل المشترك والمواقف الوطنية الموحدة، وبذل كل الجهود من أجل حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

وأكد المجتمعون على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف أشكال العدوان والقتل والاغتيالات، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإدخال احتياجات المواطنين كافة، داعين إلى "سرعة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتحمل مسؤولياتها فورا تجاه المواطنين".

ونوهت حماس إلى أن اللقاء بحث الأوضاع المتصاعدة في  الضفة والقدس، وما يقوم به الاحتلال من جرائم وعمليات تهويد متسارعة، وتكثيف جرائمه أيضا ضد الأسرى، وسبل التعامل مع هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق مما يؤكد أنه ضوء أخضر لاستمرار هذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، جرى خلال اللقاء اتصال هاتفي بين النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية، مؤكدين ضرورة دعم شعبنا ووقف الحرب العدوانية المستمرة عليه.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الجهاد الإسلامي #الضفة الغربية المحتلة

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