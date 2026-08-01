اتفاق لنقل 750 ألف برميل نفط يوميا بين تركيا والعراق

وقّعت تركيا والعراق، اليوم السبت، اتفاقًا نفطيًا مدته عام واحد لنقل 750 ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان، أن الوزير ألب أرسلان بيرقدار، التقى بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، والوفد المرافق له.

وعقب اللقاء، وقعت شركة خطوط الأنابيب ونقل النفط التركية "بوتاش" اتفاقية لنقل النفط الخام مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" وشركة نفط الشمال العراقية.

ويخدم خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي منذ نحو نصف قرن ممرا استراتيجيا للطاقة بين البلدين.

ونقل بيان وزارة الطاقة التركية عن الوزير بيرقدار تأكيده على أن خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي لا يسهم فقط في العلاقات التجارية بين البلدين، بل يدعم أيضا أمن إمدادات أسواق النفط العالمية.

وأضاف بيرقدار: يحمل خط الأنابيب أهمية استثنائية بوصفه مسارا بديلا في عالم يواجه أزمة هرمز، وفي ظل بقاء 20 مليون برميل عالقة، بشكل أو بآخر، في الخليج.

وأوضح أن تركيا تواصل منذ نحو 50 عاما تشغيل خطين يمتدان من سيلوبي (جنوب شرقي تركيا) إلى جيهان (ميناء جنوبي تركيا).

وأشار إلى أن شركة "بوتاش" تتولى تشغيل الخط، إلى جانب عمليات التخزين والتحميل في جيهان.

وقال بيرقدار، إن تركيا تسعى إلى الاستفادة الكاملة من طاقة الخط البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الهدف يتمثل في نقل النفط القادم من العراق، إلى جانب النفط الذي قد يصل مستقبلا من الكويت ودول الخليج الأخرى، إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.

ولفت بيرقدار، إلى أن المصافي التركية صممت منذ سنوات طويلة لمعالجة نفط المنطقة، وأن النفط العراقي ونفط كركوك يأتيان بين أكثر أنواع الخام استخداما فيها.

وسبق أن بحث بيرقدار في بغداد، في 9 يوليو/ تموز الفائت، ملف خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي زار أنقرة في 28 يوليو.

وفي نفس يوم زيارة الزيدي إلى أنقرة، استحوذت شركة البترول التركية على حصة قدرها 15 بالمئة في شركة تابعة لـ"بي بي" تتمركز أعمالها في كركوك.

المصدر / أنقرة/ فلسطين أون لاين: