الصحة: يوليو المنصرم الأعلى في عدد الشهداء منذ بداية العام

أكدت وزارة الصحة في غزة أن البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز المعلومات الصحية لديها أظهرت ارتفاعاً قياسياً في أعداد الضحايا داخل القطاع خلال الشهر المنصرم، بعد تسجيل 152 شهيداً في مختلف المحافظات، مسجلة بذلك الحصيلة الشهرية الأكبر منذ مطلع العام.

وأوضحت الصحة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الاستهداف في صفوف المدنيين، إذ بلغت نسبة الضحايا من إجمالي الشهداء 21 طفلاً، و14 امرأة، و4 من كبار السن، مما يعكس الأثر المباشر للتصعيد على الأحياء والمناطق السكنية المأهولة.

وفي وقت سابق، بينت الصحة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ألف و222 شهيداً و (4,053) إصابة إلى جانب تمكن الطواقم الميدانية من انتشال 804 جثامين من مناطق متفرقة في القطاع.

وذكرت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء الإبادة في الثامن من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى (73,349) شهيداً و (174,162) مصاباً.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: